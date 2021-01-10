ABD Kongresi'deki gerilimin etkisi havada da görüldü. Trump taraftarlarının sloganları, pilotu kızdırdı.

ABD'nin başkenti Washington'dan Phoenix'e sefer gerçekleştiren American Airlines'a ait uçakta ilginç anlar yaşandı.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Trump taraftarları hep bir ağızdan "ABD" sloganları attı.

"UÇAĞI KANSAS'IN ORTASINA İNDİRİRİM"

Yaşananlar üzerine pilot, uçağın yönünü Kansas'a çevirmekle tehdit etti. Anonsta "Phoenix'e kadar 4.5 saat uçuşumuz kaldı. Gerekirse uçağı indirip sizi Kansas'ın ortasında bırakırım." denildi.

"GEREKİRSE YAPARIZ"

Pilot, sürdürdüğü anonsunda "Umrumda değil. Gereken buysa yaparız. Dolayısıyla lütfen düzgün davranın." uyarısında bulundu.

Anons üzerine Trump destekçileri, "Bu Amerikan Hava Yolları değil mi? Buraya gelirken bindiğimiz uçakta da aynısını yaptılar." diyerek, pilota tepki gösterdi.

American Airlines pilotundan Trump destekçilerine tepki ViDEO

AMERICAN AIRLINES'TAN AÇIKLAMA

Business Insider'ın haberine göre, konuyla ilgili açıklama yapan söz konusu hava yolu şirketi, pilotun davranışını savundu, bazı yolcuların uçarken maske takma şartına uymayı da reddetiğini bildirdi.

Açıklamada, "Pilot, mürettebat üyesinin talimatlarına ve zorunlu maske politikalarına uymanın önemini vurgulayan bir duyuru yaptı." ifadesi kullanıldı.