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Amerika, Dedeağaç'ta üs kurdu
Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin yüksek olduğu dönemde Amerikalılar da tarafını belli etti.
- AA & Ensonhaber
- 28.07.2020 - 09:14
Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkiler son dönemde oldukça gergin.
Atina yönetiminden gelen küstah açıklamalar gerilimin yükselmesine neden oluyor.
İki ülke arasındaki gerilimin perde arkasında rol oynayan Amerikalılar, tarafını açık bir şekilde belli etti.
Yunanistan'a destek olan Amerikan yönetimi, Türkiye sınırına yakın Dedeağaç'ta deniz ve hava üssü kurdu.
HELİKOPTER, ASKERİ ARAÇ, MÜHİMMAT
Amerikan ordusuna ait helikopterler önceki günde askeri araçlar ve mühimmatları üsse indirdi.
Üssün açılış törenine, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos da katıldı.