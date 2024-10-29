Amerika'da erken oy kullanılan seçim sandıkları kundaklandı

Haber Merkezi

ABD'de başkanlık seçimlerine günler kalmışken, ortalık tekrar karıştı.

Seçime müdahale etmek isteyen holiganlar, seçim sandıklarını hedef aldı.

Kimliği belirsiz bazı şahıslar, ülkenin kuzeybatısındaki Oregon eyaletinin Portland kentiyle Washington eyaletindeki Vancouver kentinde kurulan erken kullanılan oy pusulalarının atıldığı seçim sandıklarını kundakladı.

SANDIKLARI KUNDAKLADILAR

Federal Soruşturma Dairesi (FBI) başta olmak üzere yetkililer, yüzlerce oy pusulasının tahrip olduğu yangınları soruşturuyor.

Seçim güvenliğini tehdit eden bu tür eylemlerin ciddi bir suç teşkil ettiği belirtildi.

Yaşanan saldırılar, oy kullanacak Amerika vatandaşlarını tedirgin etti.

SANDIĞIN İÇİNDEN YANGIN ÇIKARAN CİHAZ ÇIKTI

Portland Polis Teşkilatı, oy sandığında çıkan yangına müdahale ettiklerini ve sandığın içine yangına sebep olan bir cihaz yerleştirildiğini tespit ettiklerini bildirdi.

YENİ OY PUSULALARI VERİLECEK

Multnomah İlçe Seçim Müdürü Tim Scott, oy sandığının içindeki yangın söndürücünün neredeyse tüm oy pusulalarını koruduğunu; sadece üç pusulanın zarar gördüğünü kaydetti.

Scott, bu oy pusulalarının sahibi olan seçmenlerle iletişime geçerek yeni oy pusulaları almalarına yardımcı olmayı planladıklarını söyledi.

YANGINI KAYDETTİLER

Birkaç saat sonra, Columbia Nehri'nin karşısındaki Vancouver'da televizyon ekipleri, bir ulaşım merkezindeki oy sandığından çıkan dumanın görüntülerini yakaladı.