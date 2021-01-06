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    Amerika'da ordu sokağa çağrıldı

    ABD Başkanı Trump, Ulusal Muhafızlara "Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri" yönünde talimat verdi.
    • AA
    • 06.01.2021 - 23:48
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 00:12
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    Amerika'da ordu sokağa çağrıldı

    ABD Başkanı Trump, kongre binasına müdahale edilmesi için orduyu göreve çağırdı.

    200 ULUSAL MUHAFIZ YOLDA

    Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, başkent Washington DC’de Kongre binasına giren Trump destekçilerinin engellenmesi için 200 kadar Ulusal Muhafızın yola çıktığı belirtildi.

    Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, “Başkan Donald Trump’ın talimatıyla Ulusal Muhafızlar, diğer federal koruma servisleriyle birlikte yola çıktı” dedi.

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