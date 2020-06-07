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    Amerika'da protestocular ABD bayrağını çiğnedi

    Amerika'da protestocular ABD bayrağını çiğnedi

    Protestoların her geçen gün daha da yükseldiği Amerika'da eylemciler hınçlarını kendi ülke bayrağından çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2020 - 17:43
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    Amerika'da protestocular ABD bayrağını çiğnedi

    Koronavirüs salgınını gölgede bırakan George Floyd cinayeti, küresel bir tsunamiye yol açtı. ABD'de başlayan protesto dalgası, diğer ülkelere de yayılmaya devam ediyor.

    Mayıs ayında polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı George Floyd cinayetini protesto etmek isteyenler, başkent Washington DC'de 12. günde de bir araya geldi. ABD Kongresi'ne ait Capitol binası ve Beyaz Saray yakınlarında bir araya gelen binlerce kişinin Başkan Donald Trump'ın konutuna yaklaşmasına izin verilmedi.

    ABD BAYRAĞINI EZDİLER

    Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın protestoculara karşı sergilediği tavır eylemcileri daha da hareketlendirdi.  Bir grup eylemci yolun ortasına serdikleri ABD bayrağını araçlarıyla üstünden geçerek sevinç nidaları attı.

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