Dolar
6.8192
0.694%
Euro
7.5264
0.8927%
Altın
1720.1
0.6353%
Borsa
105181.87
0.2175%
G. Altın
377.719
1.4378%
Bitcoin
64478.19
3.6535%
17ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 17 C
    Amerika'da yağmalamaların en net görüntüsü

    Amerika'da yağmalamaların en net görüntüsü

    Polis ekiplerinin karşı koymakta güçlük çektiği eylemciler, marketleri tamamen boşalatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 15:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Amerika'da yağmalamaların en net görüntüsü

    Amerikan polisinin siyahi bir şüpheliyi vahşiçe öldürmesinin ardından başlayan olaylar, yavaş yavaş ülkenin farklı bölgelerine yayılıyor.

    YAĞMA VAR, POLİS YOK

    Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, gördükleri tüm mağazaları yağmalamaya başladı.

    Polis ekipleri, eylemcilerle karşı karşıya gelmemek için bazı sokaklardan geri çekildi.

    Sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarda, eylemcilerin alışveriş arabalarını doldurarak mağaza ve marketlerden ayrıldığı görülüyor.

    Amerika'da yağmalamaların en net görüntüsü VİDEO

    Görüş Bildir