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- Amerika'da yağmalamaların en net görüntüsü
Amerika'da yağmalamaların en net görüntüsü
Polis ekiplerinin karşı koymakta güçlük çektiği eylemciler, marketleri tamamen boşalatıyor.
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 15:51
Amerikan polisinin siyahi bir şüpheliyi vahşiçe öldürmesinin ardından başlayan olaylar, yavaş yavaş ülkenin farklı bölgelerine yayılıyor.
YAĞMA VAR, POLİS YOK
Sokakları savaş alanına çeviren eylemciler, gördükleri tüm mağazaları yağmalamaya başladı.
Polis ekipleri, eylemcilerle karşı karşıya gelmemek için bazı sokaklardan geri çekildi.
Sosyal medyadan yapılan canlı yayınlarda, eylemcilerin alışveriş arabalarını doldurarak mağaza ve marketlerden ayrıldığı görülüyor.