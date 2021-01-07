Amerika'da yaşanan olayların özeti

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Yaşanan olayların özetini haberimizde topladık.

ABD'de tartışmalı 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimleri sonra Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği gün olaylar patlak verdi.

Tarihinin en olaylı günlerini yaşayan Amerika'da yaşananlara tüm dünya darbe girişimi olarak yorumladı.

OLAYLARIN ÖZETİ

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

KONGRE ÜYELERİ BİNADAN ÇIKARILDI

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

TRUMP İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine 'itidal' çağırısında bulunmuştu.

12 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

1 KADIN GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

BIDEN'DAN DEMOKRASİ ÇAĞRISI

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

TRUMP'A YEMİN ÇAĞRISI

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum" demişti.

KONGRE BİNASININ GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.