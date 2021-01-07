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    Amerika'da yaşanan olayların özeti

    Amerika'da yaşanan olayların özeti

    ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı. Yaşanan olayların özetini haberimizde topladık.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 07:37
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 07:41
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    ABD'de tartışmalı 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimleri sonra Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği gün olaylar patlak verdi.

    Tarihinin en olaylı günlerini yaşayan Amerika'da yaşananlara tüm dünya darbe girişimi olarak yorumladı.

    OLAYLARIN ÖZETİ

    Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #1

    KONGRE ÜYELERİ BİNADAN ÇIKARILDI

    Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #2

    TRUMP İTİDAL ÇAĞRISI YAPTI

    ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine 'itidal' çağırısında bulunmuştu.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #3

    12 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

    Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #4

    1 KADIN GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #5

    BIDEN'DAN DEMOKRASİ ÇAĞRISI

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #6

    TRUMP'A YEMİN ÇAĞRISI

    Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum" demişti.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #7

    KONGRE BİNASININ GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

    Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

    Amerika da yaşanan olayların özeti #8

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