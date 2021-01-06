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    Amerika'daki olaylarda silahlar patladı, kadın eylemci yaralandı

    Amerika'daki olaylarda silahlar patladı, kadın eylemci yaralandı

    Trump destekçilerinin kongre baskınında bir kadın vurularak yaralandı. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.01.2021 - 23:32
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 23:51
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    Amerika'da Donald Trump destekçilerinin kongre binasını basması üzerine polis ekiplerine vur emri verildi.

    İzni alan polisler, silahları göstericilerin üzerine çevirdi.

    Olaylarda bir kadın eylemci vuruldu.

    Yaralanan eylemci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Amerika daki olaylarda silahlar patladı, kadın eylemci yaralandı #1

    Amerika daki olaylarda silahlar patladı, kadın eylemci yaralandı #2

    Amerika daki olaylarda silahlar patladı, kadın eylemci yaralandı #3

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