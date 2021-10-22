Amerikalı aktör Alec Baldwin, yanlışlıkla katil oldu

Yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında 'kurusıkı silahla' görüntü yönetmenini öldüren Amerikalı aktör Alec Baldwin, filmin yönetmenini de yaraladı.

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin'in yeni filmi Rust'ın setinde inanılmaz bir olay yaşandı.

Polisin açıklamasına göre Baldwin, bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi. Silahtan çıkan mermiler, hem görüntü yönetmenine hem filmin yönetmenine isabet etti.

GÖRÜNTÜ YÖNETMEDİ ÖLDÜ

Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybetti.

Filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı. Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yapılmadı.

SORGU SONRASI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete, Baldwin'in polis sorgusu sonrası görüntüsünü yayınladı.

Baldwin'in perişan halde olduğunu gösteren karelere yer veren gazete, Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmediğini belirtti.

Aktörün sorgu sonrasında ağladığı görüldü.

SAATLER ÖNCE PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan olayın kaza olduğu düşüncesi ağırlık kazandı. Ancak polis, soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

Yapım şirketi film çekiminin durdurulduğunu duyururken, yanlışlıkla katil olan Baldwin’ın kazadan saatler önce setten yaptığı paylaşım da dikkatlerden kaçmadı.

ÇEMBERE ALINDI

Bu arada çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.

Santa Fe şehri yakınındaki Bonanza Creek Ranch bölgesinde kurulan setten olay sonrası ilk görüntüler yayınlandı.

POLİS DOĞRULADI

Western türündeki Rust filminin setindeki kazara cinayet sonrası Santa Fe polisi, silahla ölümlü bir kazanın meydana geldiğini, bir kadının öldüğünü ve bir erkeğin de yaralandığını doğruladı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'nın 68 yaşındaki yapımcı ve oyuncu Alec Baldwin tarafından ateşlenen kurusıkı silahla vurulduğu” belirtildi.

FİLMİ İLE BENZER KADER

Altı çocuk babası, 63 yaşındaki aktör Alec Baldwin, filmde 13 yaşındaki torunu kazara bir cinayetten hüküm giyen kanun kaçağı Rust'ı canlandırıyordu.