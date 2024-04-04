Amerikalı Müslüman gruplardan Biden'a çağrı: ABD'nin Gazze politikasını değiştir Amerikalı Müslümanlar, Biden yönetiminin Gazze politikalarına tepki gösterdi. Gazze'de krize yol açan İsrail'den 'bunun hesabının sorulması' gerektiği belirtildi.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ile ilgili tutumunu değiştirmesi için baskı altına alındı.

80 Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü, Biden'a mektup gönderdi.

Mektupta, ABD'nin Gazze politikasını somut şekilde değiştirmesi talepleri ifade edildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulmuş söz konusu Müslüman sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, İsrail'e yeni silah satışının durdurulmasını talep etti.

"Bunun hesabı sorulmalı"

Aralarında Amerikalı Arap, Filistinli ve onlara destek veren çeşitli sivil toplum örgütlerinin olduğu oluşum, mektupta, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu kriz konusunda ABD yasalarına uygun hareket etmediğini ve bunun hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

"İsrail'in Refah'ta bir başka etnik temizlik yapmasına yeşil ışık yakıyor"

Mektupta, "Yönetiminiz kamuya açık platformlarda İsrail'i Refah'a saldırmaktan vazgeçirmeye çalışıyor ancak aslında İsrail'in Refah'ta bir başka etnik temizlik yapmasına yeşil ışık yakıyor." ifadesini kullanan organizasyon yetkilileri, ABD'yi somut adımlar atmaya çağırdı.

Somut politika değişiklikleri istediler

"Amerikan halkı söylem değişikliği istemiyor, onlar somut politika değişiklikleri talep ediyor." denilen mektupta, Gazze konusunda Amerikan yönetiminin daha iyi bir sınav vermesi gerektiğine işaret edildi.

Amerikalı Müslüman grup temsilcileri, Beyaz Saray'da önceki akşam verilen iftar yemeğine de katılmayarak Biden'ı protesto etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)