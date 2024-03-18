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Amerikalı rapçi Lil Jon, Ramazan ayında Müslümanlığı seçti

Amerikalı rapçi Lil Jon, Ramazan ayında Müslümanlığı seçti Amerikalı rapçi ve prodüktör Lil Jon, Kaliforniya eyaletindeki bir camide şehadet getirerek Müslüman oldu.