Amerikalı Simone Williams saçlarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Simone Williams, afro saçlarının kapladığı alanla Guinness'e adını yazdırdı.

ABD'nin Brooklyn bölgesinde yaşayan Simone Willams, afro saçlarıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Simone Williams'ın saçları yaklaşık 20,5 cm uzunluğunda ve 22,5 cm genişliğindeyken, çevresi de 147 cm'ye varıyor.

Bir önceki rekor ise ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans şehrinde sosyal hizmetler görevlisi olarak çalışan Aevin Dugas'a aitti. Dugas, çapı 132 cm'yi bulan afrosuyla rekoru 8 yıl boyunca elinde tuttu.

"AFROSUNU GÖRÜNDE ŞAŞIP, KALDIM"

Williams, Dugas'nın kendisini nasıl etkilediğini anlatarak şunları söyledi:

"Google'a "dünyadaki en büyük afro saç" yazdığımda onun (Aevin Dugas) afrosunu gördüm ve şaşıp kaldım. O zamanlar saçlarım onunkinin yanından bile geçmiyordu. Ama afroları sayesinde tanınması hoşuma gitmişti ve başkalarının da tanınabilme şansının olduğunu düşündüm."

"SAÇLARIMI 9 YILDA UZATTIM"

Saçlarını 9 senede uzatan Williams, ortaokuldan üniversiteye başlayana kadar perma ve düzleştirici kullandığını belirterek "Saçlarımı doğal haliyle uzatmaya 23 yaşımdayen karar vermiştim. Kuaförlere harcadığım paraları biriktirerek ilk taşınacağım dairemin masraflarını ödemek istemiştim." dedi.

"DÜĞÜMLENEN YERLERİ ÇÖZMEK AYRI BİR İŞ"

Artık kuaföre gitmediğini söyleyen Williams, "Saçlarıma bakım yapmak özellikle düğümlenen yerlerini çözmek ayrı bir iş gerçekten." ifadesini kullandı.

"İKİ HAFTADA BİR YIKIYORUM"

"Saçlarımı haftada bir ya da iki haftada bir yıkıyorum" diyen Williams, "Kurumasıysa 6 saati buluyor çünkü saçlarımın zarar görmemesi için saç kurutma makinesi kullanmıyorum." diye ekledi.