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    Amerikalılar, Biden ve Trump'ın 2024'te adaylığını istemiyor

    Yapılan ankette Amerikan halkının büyük çoğunluğu, her iki ismi tekrar başkan olarak görmek istemediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 12:41
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    Amerikalılar, Biden ve Trump'ın 2024'te adaylığını istemiyor

    ABD Başkanı Joe Biden ve ülkenin eski lideri Donald Trump, 2024'te yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık sinyalleri veriyor.

    Ülkede bir sonraki başkanlık seçimlerine ilişkin anket düzenlendi.

    Biden ve Trump anketi

    CNBC'nin anketinde Biden'ın ve Trump'ın yeniden aday olarak istenip istenmediği soruldu.

    Ankete katılanların yüzde 61'i, Trump'ı tekrar aday olarak görmek istemiyor. Bu oran Biden için yüzde 70 olarak kaydedildi.

    İkisi de 2024'te istenmiyor

    Cumhuriyetçilerin ise yüzde 37'si Trump'ın yeniden adaylığına karşı çıkarken, Demokratlar içinde Biden hakkındaki olumsuz görüş yüzde 57 olarak kaydedildi.

    Biden'ın yeniden aday olmaması gerektiğini düşünenlerin yüzde 47'si yaş faktörüne dikkati çekti.

    Biden için yaş ayrıntısı öne çıkıyor

    1942 doğumlu Joe Biden, 80 yaşında ve 2024 yılında yeniden seçilmesi halinde ise ikinci dört yıllık dönem sona erdiğinde 86 yaşında olacak.

    Amerikalılar, Biden ve Trump ın 2024 te adaylığını istemiyor #1


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