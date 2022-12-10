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Amerikalılar, Biden ve Trump'ın 2024'te adaylığını istemiyor

Amerikalılar, Biden ve Trump'ın 2024'te adaylığını istemiyor

Yapılan ankette Amerikan halkının büyük çoğunluğu, her iki ismi tekrar başkan olarak görmek istemediklerini söyledi.