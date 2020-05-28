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    Amerikalıların yarıdan fazlası, korona aşısından kaygılı

    Amerikalıların yarıdan fazlası, korona aşısından kaygılı

    ABD'de yapılan ankete göre, koronavirüs salgınına karşı aşı bulunsa bile Amerikalıların yarıdan fazlası, aşıyı yaptırmaktan çekiniyor.
    • AA
    • 28.05.2020 - 08:04
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    Amerikalıların yarıdan fazlası, korona aşısından kaygılı

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bazı ülkelerde ağır kayıplara neden olmaya devam ederken, bazı ülkelerde etkisini giderek yitiriyor. Ancak halen virüsü tamamen yok edebilecek bir aşı geliştirilebilmiş değil.

    Bulunması halinde, koronavirüs aşısını yaptırıp yaptırmayacakları, Amerikalılara soruldu.

    AMERİKALILARIN ÇOĞUNLUĞU, AŞIYI YAPTIRMAKTA KAYGILI

    ABD'de The Associated Press-NORC Center ortaklığında gerçekleştirilen ankette, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi halinde Amerikalıların aşı yaptırma konusunda kaygılı olduğu kaydedildi.

    YÜZDE 20 "AŞI YAPTIRMAM" DEDİ

    Ankete katılan Amerikalıların yüzde 20'si koronavirüs için aşı olmayı reddedeceğini belirtirken, yüzde 31 de kararsız olduğunu dile getirdi.

    Aşı olmayı reddeden veya kararsız olan yüzde 51'lik kesim gerekçe olarak "güvenlik" endişesi taşıdıklarını aktarırken, yüzde 49'su ise ailelerini ve toplumu korumak için aşı olacaklarını kaydetti.

    LATİN KÖKENLİLER VE AFRO-AMERİKANLAR SOĞUK BAKIYOR

    Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen azınlık grubu olmalarına rağmen, ankette Latin kökenli ve Afro-Amerikan katılımcıların, beyaz Amerikalılara göre aşı olmaya daha soğuk baktıkları ortaya çıktı.

    BEYAZ AMERİKALILARIN YÜZDE 56'SI, AŞIYA KARŞI DEĞİL

    Ankete katılan beyaz Amerikalıların yüzde 56’sı koronavirüs aşısı yaptıracağını söylerken, Latin Amerikalıların yüzde 37’si, siyahilerin ise sadece yüzde 25’i aşı olmayı kabul edeceğini belirtti.

    60 YAŞ ÜSTÜ VE ALTININ AŞIYA TUTUMU

    Anketteki yaş dağılımına göre de 60 yaş ve üstü katılımcıların yüzde 67'si aşı olmayı kabul ederken, 60 yaş altı katılımcılarda ise bu oranın yüzde 40'a düştüğü görüldü.

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