Amerikan askerlerinin Kongre binasını koruduğu görüntüler

ABD Kongre binasında yaşanan olaylardan sonra, Amerikan askerleri binayı korumak için bina içinde ve çevresinde konuşlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak'ta Kongre binasını Trump destekçileri basmıştı. Meydana gelen olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda Amerikalı yaralanmıştı.

Yaşanan durum neticesinde binanın güvenliğini arttırmak ve 20 Ocak'ta devir teslim töreninde sorun yaşanmaması amacıyla önlem amaçlı Amerikan askerleri Kongre binasına yerleştirildi.

AMERİKAN ASKERLERİ KONGRE BİNASINI KORUYOR

Bina içinde ve çevresinde konuşlanan askerler gazeteciler tarafından görüntülendi. Askerlerin içeride uyudukları ve oyun oynadığı görüntüler alay konusu oldu.