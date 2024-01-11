Amerikan istihbaratı: Hizbullah, ABD'ye saldırı düzenleyebilir Hizbullah konusunda istihbarattan haberdar olan kaynaklar, ABD topraklarına saldırı ihtimalinin arttığını belirtti. Hizbullah'ın, bölgedeki ABD askerlerini de hedef alabileceğine dikkat çekildi.

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ensonhaber.com

Lübnan'daki Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim, karşılıklı saldırılarla artıyor.

Washington yönetimi, İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı olduğunu iddia ederek, Tel Aviv'e açık destek sunuyor.

ABD'li yetkililer, Hizbullah'ın Orta Doğu'daki Amerikalıları ve hatta muhtemelen ABD'yi vurma riskinin arttığını düşünüyor.

ABD'de Hizbullah alarmı

Konuyla ilgili istihbarata aşina dört yetkiliye göre; Hizbullah, "muhtemelen ilk önce Orta Doğu'daki ABD personelini" hedef alabilir.

ABD istihbarat kurumlarının, Hizbullah hakkında, hem ABD birliklerine hem de yurt dışındaki diplomatik personele saldırı yapmayı düşünebileceğini öne süren veriler topladığı belirtiliyor.

Saldırı ihtimali artıyor

Politico'nun aktardığına göre, bölgedeki gerilim tırmandıkça ABD topraklarına saldırı ihtimali de artıyor. Yetkililerden biri, şu ifadeleri kullandı:

Hizbullah, sahip olduğu yeteneklerden yararlanarak insanları bir şeyler yapabilecekleri yerlere yerleştirebilir. Bu, endişelenecek bir durum.

ABD, kendini Orta Doğu'daki çatışmaların içinde bulabilir

Hizbullah'ın gerçekleştirebileceği saldırı türlerinin ayrıntılarını vermekten kaçınan söz konusu yetkililer, ancak bu grubun bölgedeki diğer unsurlardan daha fazla yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Çin ve Rusya'ya karşı koymaya çalışan ABD'nin, Orta Doğu'daki çatışmalara çekilebileceği kaydedildi.

Çatışmanın dışında kalmaya çalışıyorlar

Haberde ayrıca, Amerikalı yetkililerin, perde arkasında gerilimi azaltmak ve ABD güçlerini çatışmanın dışında tutmak için çalıştığı kaydedildi.

ABD'nin, Hizbullah güçlerini İsrail'in kuzey sınırından uzaklaştıracak ve çatışmalardan kaçan binlerce İsraillinin evlerine dönmesine olanak sağlayacak planı desteklediği, ancak son günlerde görüşmelerin durduğu aktarıldı.