Amineh Kakabaveh, Türkiye ile anlaşan İsveç'e tepki gösterdi

Terör destekçisi Kakabaveh, anlaşmanın, kendileri için kara bir gün anlamına geldiğini belirtti. Kakabaveh, Dışişleri Bakanı Linde hakkında gensoru önergesi vermeye çalışacağını söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadeleye yönelik talepleri, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya tarafından kabul edildi.

Madrid'de NATO'nun da katıldığı dörtlü zirvenin ardından ortak bildiri imzalandı.

Varılan anlaşma, İsveç'te terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'i endişeye sevk etti.

Kakabaveh: Bizim için kara bir gün

Türkiye'nin iadesini talep ettiği Kakabaveh, Türkiye ile üçlü muhtıra imzalanmasının "kendileri için kara bir gün olduğunu" belirtti.

Kakabaveh, bildiriye imza atan isimlerden olan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde hakkında gensoru önergesi vermek için çalışmalara başlayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı hakkında gensoru önergesi vermek istiyor

TV4 televizyonuna açıklamalarda bulunan Kakabaveh, Linde hakkında gensoru önergesi vermek için mecliste 35 milletvekilinin imzasının gerektiğini dile getirdi.

Terör destekçisi Kakabaveh, bu yönde hareket edecek 35 vekilin mecliste bulunduğunu iddia etti.

Başbakan Andersson'un suçluların iadesiyle ilgili mesajı

Öte yandan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile vardıkları anlaşma sonrası Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye verdiği demeçte önemli açıklamalarda bulundu.

Andersson, "Türkiye ile suçluların iadesi konusunda yakın diyalog kuracağız. Terörle nasıl mücadele ettiğimizi uluslararası hukuk çerçevesinde konuşup anlatacağız." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık"

Süreci yapıcı olarak değerlendiren Andersson, "Müzakereyi yürüten arkadaşlarımızla çalıştık, Erdoğan ile telefon görüşmeleri yaptık. Bir odada üç kişi oturuyorsa ve anlaşmak istiyorsa, bunu yapabilirsiniz." dedi.

AA'nın aktardığına göre, Andersson, "Bu süreçte kim daha çok taviz verdi?" sorusunu ise cevaplamak istemedi.

Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında imzalanan anlaşma

İsveç'te geçen yıl Sosyal Demokrat Partili Andersson, istifa ederek görevi bırakan Stefan Löfven tarafından başbakanlık için önerilmişti.

349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım 2021'de başbakan seçilmişti.

Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında, YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı.