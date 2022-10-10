Amsterdam Schipol Havalimanı'nda iş gücü eksikliği: Ordudan yardım istediler

Avrupa'da uçak haraketliliği açısından ilk, yolcu sayısı açısından da üçüncü sırada bulunan Schipol Havalimanı, personel açığı üzerine yaşanan sorunlar nedeniyle ordudan yardım istedi.

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan ve Avrupa'da uçak haraketliliği açısından ilk, yolcu sayısı açısından da üçüncü sırada bulunan Schipol Havalimanı’nda mayıs ayından bu yana yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle yığılmalar yaşandı.

Koronavirüs döneminde uçuşların durması, personelin işten çıkması ile yaşanan sıkıntılar havalimanında güvenlik personeli sayısının azalmasına neden oldu.

Güvenlik noktasından vaktinde geçemeyen yolcuların çoğu, uçuşu kaçırdıklarını belirtirken, bagaj yükleme ve boşaltma sorunu da çok kişinin mağdur olmasında, havalimanında bir kaos yaşanmasına neden oldu.

‘Personel açığını askerler gidersin’

Schipol Havalimanı yönetimi sorunun çözümü için mayıs ve eylül ayrılarında iki kez hükümete başvurarak silahlı kuvvetler personelinin görevlendirilmesini, acil personel açığının askerler aracılığıyla giderilmesi önerildi.

"Ordudan böyle bir yardım isteme yetkisi yok"

Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hükümetin gündemine getirilen öneriye, Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı karşı çıkarken, Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV), Schipol Havalimanı'nın ordudan böyle bir yardım isteme yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

“Diğer ticari tarafların yardım isteyebileceği bir emsal oluşturma riski de var”

NCTV, hükümete gönderdiği tavsiyede, "Sonuçta askeri personelin görevlendirilmesi, her şeyden önce Schiphol'ün ticari çıkarlarına hizmet edecek. Ayrıca diğer ticari tarafların yardım isteyebileceği bir emsal oluşturma riski de var." dendi.

‘Ordunun işi değil’

Hükümet, havalimanında çalışmanın ordunun işinin olmadığını belirtti. Schipol’ün önerisine olumsuz yanıt verildi.

Havalimanında çalışmanın ordunun işi olmadığını belirten hükümet, Schipol'ün önerisine olumlu yanıt vermedi.

Schiphol sözcüsü, ordunun yardımının havalimanında rahatlama sağlayabileceğini savundu.

Sözcü, "Eğitimli insanlara ihtiyacımız vardı. Askerler de zaten eğitimli." dedi.

Yolcu sayısı yüzde 13 sınırlandırıldı

Havalimanı yönetimi, personel sıkıntısı nedeniyle Mart 2023'e kadar yolcu sayısını yüzde 13 oranında sınırlama kararı aldı.

Bu nedenle binlerce uçuş iptal edilecek. Schipol'ün en büyük kullanıcısı olan KLM Havayolları da Hollanda pazarında bilet satışlarını sınırlayacağını duyurdu.