Amsterdam Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi Amsterdam Üniversitesi'nin Roeterseiland kampüsünde çadırlarla kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, polis tarafından gözaltına alındı.

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AA

Dünya, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteriyor.

ABD'de üniversite başlayan Filistin'e destek gösterileri ise tepkilerin en büyükleri arasında yer alıyor.

Üniversite öğrencileri polisin sert müdahalelerine rağmen direniyor.

Polis şiddeti Amsterdam'a sıçradı

ABD'deki üniversitelerde polisin gösterilere müdahalesi, Amsterdam Üniversitesi'ne sıçradı.

Hollanda'da Filistin destekçisi öğrenciler, Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Amsterdam Üniversitesi kampüsünde kamp kurdu.

Amsterdam Üniversitesi'nin Roeterseiland kampüsünde çadırlarla kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, okul yönetiminin İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını talep etti.

16 saatin ardından öğrencilere gözaltı

On altı saatin ardından gösteri, polis tarafından müdahale edilerek sona erdi. Bazı öğrenciler gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)