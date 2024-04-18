Amsterdam'da 'aşırı turizmle' mücadele: İnşaatlar yasaklandı Hollanda'nın en kalabalık ve en fazla turist çeken şehirlerinden Amsterdam'da yerel yönetim, kitle turizmle alakalı yeni kararlar aldı.

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Amsterdam'da aşırı turizmle mücadele için yeni kararlar alındı.

Alınan karar doğrultusunda yeni otellerin inşaatına izin verilmeyeceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Şehri, bölge halkı ile ziyaretçiler için yaşanabilir kılmak ve korumak istiyoruz. Bu şu anlama geliyor; aşırı turizm yok, yeni otel yok ve yılda 20 milyondan fazla turistin otelde gecelemesi yok." denildi.

Karar eski otelleri kapsamıyor

Karar, halihazırda izin almış olan yeni oteller için geçerli olmayacak. Ancak alınan karara göre, Amsterdam'da yeni bir otel ancak başka bir otel kapanırsa, yatacak yer sayısı artmazsa ve yeni otel daha sürdürülebilirse inşa edilebilecek.

Ancak bu karar, şehirdeki aşırı turizm sorununu hafifletmek için alınan bir dizi önlemin ilk örneği değil. Geçen yıl Amsterdam Belediye Meclisi de yolcu gemilerinin yasaklanması ve yolcu terminalinin kapatılması yönünde oy kullanmıştı.

Esrar kullanımı yasaklandı

Şehir yetkilileri, yıl içerisinde milyonları aşan turist sayısını, esas olarak Red Light bölgesine yönelik seks ve uyuşturucuya bağlı turizmi caydırarak aktif olarak sınırlamaya da çalışmıştı. Bu bölgedeki halka açık sokaklarda esrar kullanımını yasaklanmıştı.

Önlemler ihtiyaç halinde artırılacak

2021 yılında çıkarılan 'Amsterdam Turizmi Dengede' adlı yönetmeliğe göre belediye meclisi, turizm rakamlarının 18 milyon kişiye ulaşması durumunda müdahale etmekle yükümlü tutulmuştu.

Önlemlerin yetersiz kalması durumunda daha da artırılabileceği belirtiliyor.