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    Amy Dorris, Trump'ın kendisini taciz ettiğini söyledi

    Amy Dorris, Trump'ın kendisini taciz ettiğini söyledi

    Amerikalı model Amy Dorris, Donald Trump'ın 1997 yılında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2020 - 02:50
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    ABD’li model ve oyuncu Amy Dorris, Başkan Donald Trump ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

    Dorris, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine 1997 yılında düzenlenen ABD Açık tenis turnuvasında cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

    Trump’ın kendisini taciz ettiğini ve vücuduna dokunduğunu öne süren Dorris, ABD başkanının  zor kullanarak kaçmasına da izin vermediğini söyledi.

    Amy Dorris, Trump ın kendisini taciz ettiğini söyledi #1

    "BENİ ÖPMEYE ÇALIŞIRKEN ONU İTMEYE ÇALIŞTIM"

    O dönemde 24 yaşında olduğunu belirten Dorris, “Beni zorla tuttu ve hareket edemedim. Beni öpmeye çalışırken onu itmeye çalıştım, bu şekilde zarar verebileceğimi düşündüm. Hala bu konu hakkında çok üzgün ve hasta hissediyorum. Kişilik haklarım ihlale uğradı” ifadelerini kullandı.

    İki kız çocuğu annesi olan Dorris, yaşadığı taciz hakkında konuşmaya ilk olarak Trump’a benzer suçlamanın yapıldığı 2016 yılından önceki seçimlerde  konuşmaya karar verdiğini ancak bunun ailesine zarar verebileceğini düşünerek vazgeçtiğini belirtti.

    “Şu anda kızlarım 13 yaşına girmek üzere ve onlara kimsenin rızaları olmadan bir şey yapamayacaklarını öğretmek istiyorum. Onlara sessiz kalmayarak rol modeli olmak istedim” diyen Dorris neden şu anda konuşmaya karar verdiğini açıkladı.

    Bununla birlikte Dorris, Guardian’a yaşadığı cinsel tacizi belgelemek için ABD Açık’a katıldığına dair biletleri ve o zamanlar gayrimenkul yatırımcısı olan ve ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’la çektirdiği altı fotoğrafı sundu.

    Amy Dorris, Trump ın kendisini taciz ettiğini söyledi #2

    TRUMP'IN SEÇİM EKİBİ İDDİALARI YALANLADI

    Trump Kampanyası Hukuk Danışmanı Jenna Ellis, İngiliz The Guardian gazetesine konuşan eski Model Amy Dorris'in, Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

    Amy Dorris, Trump ın kendisini taciz ettiğini söyledi #3

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