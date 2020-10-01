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    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi'nde şikayet turunda

    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi'nde şikayet turunda

    Bugün toplanan AB Liderler Zirvesi'ne katılan Rum kesimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in, bütün liderlerle tek tek görüştüğü görüldü.
    • AA
    • 01.10.2020 - 20:35
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 20:35
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    Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi bugün yoplandı.

    Avrupalı liderler, Başta Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye ile ilişkiler başta olmak üzere, Belarus konusu ve çeşitli gündem maddelerini ele almak için Brüksel'de bir araya geldi.

    Zirveye, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Lohannis de katıldı.

    RUM LİDERİN FAZLA MESAİSİ

    Gündemin en önemli ana maddelerinden biri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri olunca, Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis de toplantıda fazla mesai yaptı.

    Anastasiadis'in bütün Avrupalı liderlerle tek tek ilgilendiği ve sohbet ettiği görüldü.

    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi nde şikayet turunda #1

    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi nde şikayet turunda #2

    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi nde şikayet turunda #3

    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi nde şikayet turunda #4

    Anastasiadis, AB Liderler Zirvesi nde şikayet turunda #5

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