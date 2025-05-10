Andriy Sybiha'dan Rusya ile ateşkes değerlendirmesi

DHA

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sürerken Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

"RUSYA İLE 30 GÜNLÜK ATEŞKESE HAZIRIZ"

Paylaşımında Sybiha, Ukrayna’nın pazartesi gününden itibaren Rusya ile 30 günlük ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu duyurdu.

"UZUN SÜRELİ BİR ATEŞKES VE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR"

Bu adımın bugün Kiev'de düzenlenen Almanya, Fransa, Polonya, İngiltere ve Ukrayna liderlerinin katıldığı toplantıda koordine edildiğini belirten Sybiha, "Rusya kabul ederse ve etkili bir izleme sağlanırsa, uzun süreli bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler barış görüşmelerinin önünü açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerin ardından katılımcılar, konuyu görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile iletişime geçti.

DMİTRY PESKOV'DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA YANIT

ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya ve Ukrayna'yı 30 günlük ateşkes ilan etmeye çağırdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise ateşkesin kabul edilmesi halinde Batılı ülkelerden Kiev'e yapılan silah teslimatlarının da durdurulması gerektiğini vurguladı.