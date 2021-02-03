Andy Jassy kimdir, kaç yaşında? Jeff Bezos'un yerine gelen Andy Jassy’nin hayatı ve biyografisi..

Andy Jassy kimdir, kaç yaşında? Jeff Bezos'un yerine gelen Andy Jassy’nin hayatı ve biyografisi..

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, Amazon’daki CEO’luk görevinden ayrılacağını açıkladı. Jeff Bezos’un görevini Andy Jassy üstlenecek. Peki, Amazon'un yeni CEO’su Andy Jassy kimdir?

Amazon'un kurucusu ve şirketin üst yöneticisi Jeff Bezos'un, Amazon'un CEO'luk görevinden ayrılacağı bildirildi.

Salı günü yapılan açıklamada, Andy Jassy’nin üçüncü çeyrekte Jeff Bezos’un yerini alarak şirketin 27 yıllık tarihinde ikinci CEO olacağı belirtildi.

Bezos’un görevini devrettiği Andy Jassy’nin kim olduğu ve hayatı milyonlarca kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

AMAZON’UN YENİ CEO’SU ANDY JASSY KİMDİR?

1967 yılında New York’ta doğan Andrew Jassy, Amerikalı bir iş adamı ve Amazon’un yeni CEO'sudur. Bunun yanı sıra Seattle'daki Ulusal Hokey Ligi takımının azınlık sahiplerinden biridir.

Babası, New York'taki bir hukuk firmasının kıdemli bir ortağı ve aynı zamanda da firmanın yönetim komitesinin başkanıydı.

Jassy, New York banliyölerinden olan Scarsdale'de büyüdü. Scarsdale Lisesi'nde eğitim gören Jassy, 1986 yılında mezun oldu.

Lisans eğitimini Harvard Koleji'nde tamamlayan Jassy, 1997 yılında Amazon'a katıldı. 2003 yılında 57 kişilik bir ekiple birlikte AWS'yi kurdu.

Nisan 2016'da kıdemli başkan yardımcılığı görevinden AWS CEO'luğuna terfi etti.

Jassy, AWS'nin rakibi olarak bilinen Oracle'a yaptığı eleştirilerinde açık sözlü olması ile tanınmaktadır.

1997 yılında Loews Santa Monica Beach Otel'de, Elana Rochelle Caplan ile evlendi.