Euro
9.9963
-0.56%
Dolar
8.4758
-0.48%
Altın
486.43
-0.23%
Borsa
1.456
0.57%
Bitcoin
395.064
0.29%
EXEN Coin
26.94
0.44%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Angela Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışmalıyız

    Alman başbakan, Afganistan'da acı saatlerin yaşandığını belirterek, Ankara ile iş birliği çağrısında bulundu.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.08.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Angela Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışmalıyız

    Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi ve ülkeden ayrılmak isteyen insanların Kabil Havalimanı'nda oluşturduğu izdiham, Almanya tarafından yakından takip ediliyor.

    Diğer taraftan Türkiye, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e uçak yolladı.

    AFGANİSTAN KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

    Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği iddia edildi.

    Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.

    MERKEL'İN TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ

    Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.

    Angela Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışmalıyız #1

    "ACI SAATLER YAŞIYORUZ"

    Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.

    Angela Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışmalıyız #2

    ABD ordusunun Kabil'deki tahliyesi ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir