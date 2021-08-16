Angela Merkel: Afganistan konusunda Türkiye ile yakından çalışmalıyız

Alman başbakan, Afganistan'da acı saatlerin yaşandığını belirterek, Ankara ile iş birliği çağrısında bulundu.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi ve ülkeden ayrılmak isteyen insanların Kabil Havalimanı'nda oluşturduğu izdiham, Almanya tarafından yakından takip ediliyor.

Diğer taraftan Türkiye, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için başkent Kabil'e uçak yolladı.

AFGANİSTAN KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Afganistan'daki son durumun ardından Türkiye ile yakın çalışılması gerektiğini söylediği iddia edildi.

Bild gazetesi, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yönetim kurulu toplantısına bağlanan Başbakan Merkel'in, Afganistan'daki durumla ilgili görüşlerini paylaştığını yazdı.

MERKEL'İN TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Haberde, Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği iddia edildi.

"ACI SAATLER YAŞIYORUZ"

Almanya Şansölyesi'nin, Afganistan'dan çekilme kararının nihayetinde Amerikalılar tarafından verildiğini söylediği aktarılan haberde, ABD'li askerlerin çekilmesinin ardından bunun bir domino etkisi yaptığını anlatan Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız." dediği kaydedildi.

ABD ordusunun Kabil'deki tahliyesi ViDEO