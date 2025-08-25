Angela Merkel, göç politikasına ilişkin konuştu: Yine yapardım

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Friedrich Merz'in Almanya'nın sınırlarında göçmenleri geri çeviren politikasına ilişkin bir konuşma daha yaptı.

Friedrich Merz ile göçmenler konusunda farklı düşünen Merkel, bir belgesel kapsamında kamu televizyonu ARD'ye konuştu.

"YİNE AYNI KARARI VERİRİM"

Eski başbakan Merkel, ARD'ye verdiği röportajda, 2015 yılındaki sözlerine değindi ve hepsinin arkasında olduğunu söyledi.

"Biz başarırız" sözünü savunduğunu söyleyen Merkel, bugün olsa yine aynı kararları vereceğinin altını çizerken, "Başardık" dedi.

Almanya, Ağustos 2015'te çoğunluğu Suriye'deki iç savaştan kaçan yaklaşık bir milyon Suriyeli vatandaşa kapısını açmıştı.

"DOĞRU VE İNSANİ OLANI YAPTIM"

Bu adımın göçmen karşıtı aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini güçlendirdiğini kabul eden Merkel, "doğru ve insani" olanı yaptığını da söyledi.

"BİRLEŞİK BİR AVRUPA'YA İHTİYACIMIZ VAR"

Röportajda, göç konusunu Avrupa'nın bir bütün olarak ele alması gerektiğini ifade eden Merkel, "Güçlü ve birleşik bir Avrupa'ya ihtiyacımız var." dedi.

Merkel, göç politikasında ayrılık yaşanmaması gerektiğini söyledi.

"HER ZAMAN AVRUPA ÇÖZÜMLERİNDEN YANA OLDUM" DEMİŞTİ

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Friedrich Merz'in Almanya'nın sınırlarında göçmenleri geri çeviren yeni politikasına ilişkin, "Avusturya ve Polonya sınırında yasa dışı göçle tamamen mücadele edebileceğimize inanmıyorum.

Ben her zaman Avrupa çözümlerinden yana oldum. Bir Avrupa çözümünün koordine edilmesi zor olsa bile odak noktası dış sınırların korunması olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Merkel, bu tür uygulamaların kalıcı hale gelmesi durumunda herkes için Avrupa Birliği içinde hareket özgürlüğüne mal olacağı uyarısında da bulunarak, "Aksi takdirde Avrupa'nın mahvolduğunu görebiliriz ve ben bunu istemiyorum ve umarım yeni federal hükümet de bunu istemez. İstemediğini varsayıyorum." diye konuşmuştu.