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    Angela Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün

    Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’nın kalıcı bir barışa ancak Rusya’nın katılımıyla ulaşabileceğini söyledi.
    • 07.10.2022 - 17:15
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    Angela Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün

    Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın Münih kentinde Suddeutsche Zeitung gazetesinin 77. kuruluş yıldönümünde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu.

    Merkel, Avrupa’da sürdürülebilir barışın ancak Rusya’yı içermesi halinde sağlanabileceğini söyledi.

    "Soğuk Savaş bitmiş sayılmaz"

    Merkel, "Bunu başaramadığımız sürece Soğuk Savaş da bitmiş sayılmaz." ifadelerini kullandı.

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları başlattığı 24 Şubat’ı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Merkel, çatışmanın tarafları tarafından yapılan açıklamaların ciddiye alınması ve blöf olarak sınıflandırılmaması gerektiğini de vurguladı.

    Angela Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün #1

    "Bu sözleri ciddiye almanızı tavsiye ediyorum"

    İHA'nın haberine göre Merkel, "Hepimize en başından itibaren blöf olarak sınıflandırmak yerine bu sözleri ciddiye almamız gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum." dedi.

    Angela Merkel: Kalıcı barış ancak Rusya ile mümkün #2


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