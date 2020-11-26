- Haberler
- Dünya Haberleri
- Angela Merkel: Koronavirüs aşısı Noel'den önce yetişebilir
Angela Merkel: Koronavirüs aşısı Noel'den önce yetişebilir
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısının Noel'den önce yetişebileceğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 12:30
- Güncelleme : 26.11.2020 - 12:37
Almanya Başbakanı Angela Merkel, parlamentoda yaptığı konuşmada, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin söz konusu olmadığını bildirerek, koronavirüs aşısının Noel'den önce yetişebileceğini duyurdu.