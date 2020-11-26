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    Angela Merkel: Koronavirüs aşısı Noel'den önce yetişebilir

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs aşısının Noel'den önce yetişebileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2020 - 12:30
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 12:37
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    Angela Merkel: Koronavirüs aşısı Noel'den önce yetişebilir

    Almanya Başbakanı Angela Merkel, parlamentoda yaptığı konuşmada, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin söz konusu olmadığını bildirerek, koronavirüs aşısının Noel'den önce yetişebileceğini duyurdu.

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