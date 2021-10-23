Angela Merkel'e ceketleri soruldu

Alman basını, rengarenk ceketlerine ilişkin Merkel'e yönelttiği soruya "Müzelere vermem" yanıtını aldı.

Almanya'da 16 yıllık Başbakan Angela Merkel hükümetinde artık sona yaklaşılıyor.

Merkel, Almanya Şansölyesi olarak son kez Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katıldı.

ALMAN BASINI MERKEL'İN KIYAFETLERİNİ MERAK EDİYOR

Alman basınından Sueddeutsche Zeitung gazetesi, farklı renk ve tonlardaki kıyafetleriyle özdeşleşen Merkel'e ceketlerini sordu.

"MÜZELERE VERMEM" YANITI

67 yaşındaki başbakan, rengarenk ceketlerinden herhangi birini bir müzeye verip vermeyeceğine dair soruyu, "Müzelere kıyafet vermem." şeklinde yanıtladı.

Merkel, müze yerine kullanılmış giysi toplama noktalarına bağışı tercih ettiğini söyledi.

KADINLARA "SİYASETE KATILIN" ÇAĞRISI

Ayrıca Angela Merkel, daha fazla kadını Alman siyasetine katılmaya çağırdı.

"Henüz yeterince kadını siyasete teşvik edemedik." diyen Merkel, "Kadınların daha fazla özgüven kazanması için daha fazla iş yapılmalı." ifadesini kullandı.

"SCHOLZ'UN BAŞBAKANLIĞINDA HUZUR İÇİNDE UYUYABİLİRİM"

Almanya'daki genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci çıktı. Partinin adayı Olaf Scholz'un başbakanlığında yeni koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

Bir SPD üyesinin başbakanlıkta olacağını bilerek huzur içinde uyuyup uyuyamayacağı sorulan Merkel, "Açıkça politik farklılıklarımız var ama huzur içinde uyuyabilirim." karşılığını verdi.