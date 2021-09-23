16 yıllık Almanya başbakanlığı görevini bırakmaya hazırlanan Merkel'in görev süresi boyunca yaşadığı ilginç anlar paylaşıldı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakan sıfatıyla makamında son günlerini geçiriyor.

26 Eylül'de Avrupa ülkesinde düzenlenecek genel seçimlerde yeniden aday olmama kararı alan 67 yaşındaki Merkel, emeklilik dönemi için hazırlıklara başladı.

ALMAN BAŞBAKAN VE KONUKLARININ GÜLÜMSETEN HALLERİ

Diğer taraftan Merkel, gerek basın toplantılarında gerekse resmi törenler sırasında kendini birçok ilginç anın içinde buldu.

Hem Merkel'in hem de konuklarının zaman zaman gülümseten tepkileri, Alman basını tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Angela Merkel'in ilginç anları ViDEO