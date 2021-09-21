Angela Merkel'in kendine özgü el birleştirme hareketi

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Başbakanı Merkel, yaptığı el hareketiyle siyasete imzasını attı.

Angela Merkel, 16 yıllık Almanya başbakanlığı görevi süresince aldığı kritik kararların yanı sıra hiç şüphesiz el hareketiyle de gündem oldu.

Gerek dünya liderleriyle buluşması sırasında gerekse basın açıklamalarında parmak uçlarını birleştiren Merkel'in, "eşkenar dörtgeni" andıran tarzı en az Alman şansölye kadar üne kavuştu.

MERKEL İLE ÖZDEŞLEŞEN EL HAREKETİ

Merkezi Londra'da bulunan balmumu heykel müzesi Madame Tussauds'ta hazırlanan heykel, Merkel'in bu hareketini ölümsüzleştirdi.

26 EYLÜL'DEN SONRA SİYASETTEN ÇEKİLİYOR

Almanya'da 26 Eylül'de düzenlenecek genel seçimlerde tekrar aday olmamaya karar veren 67 yaşındaki Merkel, ülkenin yeni liderinin belirlenmesinin ardından siyaset sahnesinden inecek.

SCHOLZ, MERKEL'İ TAKLİT ETTİ

Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) başbakan adayı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sueddeutsche Zeitung dergisi için verdiği pozda Angela Merkel'in el hareketini taklit etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, Scholz için "Kendini Merkel'in devamı olarak konumlandırmaya çalışıyor." şeklinde yorumlandı.

LASCHET'TEN TEPKİ: EŞKENAR DÖRTGEN HAREKETİ YAPIP...

Alman Federal Meclisi'ndeki bir tartışmada konuşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, Scholz'a "Eşkenar dörtgen işaretler yapıp Saskia Esken (SPD eş başkanı) gibi konuşamazsın." sözüyle tepki gösterdi.

BAŞBAKAN SEÇİLMEDEN ÖNCE ORTAYA ÇIKAN HAREKET

Almanca'da "Merkel-Raute" olarak bilinen söz konusu el hareketi, Alman başbakan tarafından ilk kez 2002 yılında Stern dergisi için fotoğraf çekimi sırasında ortaya çıktı.

Fotoğrafçı Claudia Kempf, 2009'da bir gazeteye yaptığı açıklamada, başbakan seçilmeden üç yıl önce ellerini birleştirerek poz veren Merkel'in "elleriyle ne yapacağını bilemediğini" söylemişti.

Yaşananları aktaran Kempf, "Ellerini yana sarkıttı. Bu da onun ortada bırakılmış izlenimi vermesine neden oldu. Ona 'Bir papazın kızına çok benziyorsun' dedim." ifadesini kullandı.

MERKEL: SİMETRİ SEVGİSİ

France 24'ün haberine göre, 2013'teki Almanya seçimlerinden birkaç ay önce Merkel, bu hareketin nasıl gerçekleştiğine dair kendi açıklamasını yaptı.

"Kollarınızı nereye koyacağınız sorusuyla ilgili." diyen Merkel, el birleştirme hareketi için "Belirli bir simetri sevgisi." tanımlamasında bulundu.

"BAŞLANGIÇTA BİLİNÇSİZCE YAPILDI"

El hareketi, aynı zamanda bir köprüye ve koruyucu çatıya da benzetildi.

Mannheim Üniversitesi'nden İletişim Uzmanı Jochen Hoerisch, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Eşkenar dörtgen hareketinin başlangıçta bilinçsizce benimsendiğine inanıyorum. Ancak halk tarafından fark edildikten sonra, bilinçli şekilde bir marka olarak kullanıldı." dedi.