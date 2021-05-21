Ünlü yıldız Angelina Jolie, bir sosyal sorumluluk projesi için objektiflere poz verdi.

Sosyal sorumluk projeleri kapsamında görev alan ve yaptığı çalışmalar ile dikkati çeken, ünlü ve başarılı yıldız Angelina Jolie, 'Arılar Günü'nde düzenlenen bir proje kapsamında çekim yaptı.

KORUYUCU ELBİSE İLE ÇEKİM

Jolie, yüzlerce arı üstünde gezinirken çekim yaptı. Fotoğraf çekilirken Angelina Jolie hariç sette herkes arılara karşı koruyucu elbise giydi.

18 DAKİKA BOYUNCA HAREKETSİZ DURDU

Arılar sokmasın diye çekim karanlıkta yapılırken Angelina Jolie, 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla hareketsiz biçimde durdu.

Haziran ayında Fransa’nın Provence bölgesindeki OFA’da başlayacak olan programın amacının; gelecek 5 yıl içinde 50 kadını arıcı olarak eğitmek, 25 UNESCO biyosfer rezervinde 2 bin 500 kovan oluşturmak ve 125 milyon arı yetişirmek olduğu belirtildi.

Eğitim, katılımcı kadınlara kendi arı kovanlarını işletmeyi ve nasıl profesyonel arıcı-girişimci olunacağını öğretmeyi hedefliyor.

Angelina Jolie, arıların önemini anlatmak için objektif karşısına geçti ViDEO







KADINLARLA TANIŞACAK

Arıcılarla eğitimde buluşmaya hazırlanan Angelina Jolie, yaptığı açıklamada, dünyanın her yerinden programa katılan kadınlarla tanışmak için heyecanlı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Onları tanımayı, kültürlerini, çevrelerini ve arıların bunda oynadığı rolü öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım eğitim onların bağımsızlıklarını, geçim kaynaklarını ve toplumlarını güçlendirir."



