Angelina Jolie, Pakistan için yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie, Pakistan için yardım çağrısı yaptı

Jolie, "Uluslararası toplumu daha fazlasını yapmaya zorlamak için yanınızdayım" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi ve aktris Angelina Jolie, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a ziyarette bulundu.

Jolie, felaketten etkilenen halka daha fazla yardım edilmesini istedi.

"Hiç böyle bir şey görmedim"

Başkent İslamabad'daki Selle Mücadele ve Koordinasyon Ulusal Merkezi'nde (NFRCC) yetkililerle görüşen Jolie, "Hiç böyle bir şey görmedim. Birçok kez Pakistan'a geldim." dedi.

Jolie: Uluslararası toplumu zorlamak için yanınızdayım

Jolie, çevreye az zarar veren ülkelerin doğal afet ve ölümlerin en ağırını yaşadığını söyleyerek, "Uluslararası toplumu daha fazlasını yapmaya zorlamak için yanınızdayım." ifadesini kullandı.

Angelina Jolie, Pakistan için yardım çağrısı yaptı VİDEO



"İklim değişikliği gayet burada"

Pakistan'da oluşan manzaranın, dünyanın nerede olduğuna dair bir uyandırma çağrısı olduğunu anlatan Jolie, "İklim değişikliği sadece gerçek değil ve gelmekle kalmıyor, gayet burada." diye ekledi.

AA'nın aktardığına göre, Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketleri sebebiyle 1500’ün üzerinde kişi ölmüş, 33 milyondan fazla kişi etkilenmişti.