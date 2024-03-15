Angola'da büyücü olmadığını kanıtlamak isteyen 50 kişi içtiği sıvıyla öldü Büyücülük ilke uğraşmadıklarını kanıtlamak isteyen 50 kişi, bitkisel gizemli bir sıvıyı içmeye zorlanırken zehirlenerek hayatını kaybetti.

AA

Afrika ülkesi olan Angola'da art arda ilginç ölümler yaşandı.

Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı.

Büyücü olmadıklarını kanırlamak istediler

Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Sıvıyı içmeye zorlandı"

Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)