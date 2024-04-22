Antalya uçağında sarhoş turist polise saldırdı Edinburg Antalya uçağında bir şişe içki içen sarhoş yolcu olay çıkardı. Kendisini şikayet eden yolcuya saldıran sarhoş yolcu, kavgayı ayırmaya çalışan polise de yumruk atmaya çalıştı.

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ensonhaber.com

Bir hava yolu firmasının Edinburgh-Antalya seferinde sarhoş bir yolcu, uçuş boyunca bir şişe içki içtikten sonra olayı çıkardı.

Sarhoş yolcu diğer yolculara rahatsızlık verince uçak Antalya'ya indiğinde, olay yerine polis çağrıldı.

Uçakta sarhoş olan turist olay çıkardı

Polis geldiğinde sarhoş yolcu, önce kendisini şikayet eden yolcuya yumruk attı.

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.

Önce yolcuya sonra polise saldırdı

Hava yolu firması olayı doğruladı ve en büyük önceliklerinin yolcu güvenliği olduğunu söyledi.

Uçaktaki o anlar, bir başka yolcunun kamerasına böyle yansıdı.