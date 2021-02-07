Antarktika’da kaybettiği cüzdanına, 53 yıl sonra ABD'de kavuştu

1967 yılında cüzdanını Antarktika'da kaybeden 91 yaşındaki ABD'li, bir yıkım sırasında bulunan cüzdanına 53 yıl sonra kavuşabildi.

ABD’nin San Diego kentinde yaşayan 91 yaşındaki Paul Grisham, Arizona eyaletinin Douglas şehrinde büyüdü.

Paul Grisham, 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda hava durumu teknisyeni olarak görev yapmaya başladı.

Ardından meteoroloji uzmanı olan Grisham, daha sonra 'Deep Freeze Operasyonu'nun bir parçası olarak Antarktika'ya gitti.

13 AYLIK GÖREVDE, CÜZDANINI KAYBETTİ

Uzun bir süre donanmaya hizmet eden Paul, 1968 yılında 13 aylık bir görev için meteoroloji uzmanı olarak donmuş kıta Antarktika'ya gönderildi.

YIKIM SIRASINDA CÜZDANI BULUNDU

Görevi sırasında Grisham'ın kaybolan cüzdanı, 2014’te Antarktika’nın Ross Adası’ndaki McMurdo İstasyonu’ndaki bir yapının yıkılması sırasında bulundu.

SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham’a ulaştırıldı.