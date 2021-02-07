Euro
8.5102
-0.47%
Dolar
7.0564
-1.11%
Altın
411.06
-0.14%
Borsa
1.527
-0.5%
Bitcoin
268.350
-6.69%
EXEN Coin
15.12
-5.14%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Antarktika’da kaybettiği cüzdanına, 53 yıl sonra ABD'de kavuştu

    1967 yılında cüzdanını Antarktika'da kaybeden 91 yaşındaki ABD'li, bir yıkım sırasında bulunan cüzdanına 53 yıl sonra kavuşabildi.
    • DHA
    • 07.02.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 07.02.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antarktika’da kaybettiği cüzdanına, 53 yıl sonra ABD'de kavuştu

    ABD’nin San Diego kentinde yaşayan 91 yaşındaki Paul Grisham, Arizona eyaletinin Douglas şehrinde büyüdü.

    Paul Grisham, 1948 yılında Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nda hava durumu teknisyeni olarak görev yapmaya başladı.

    Ardından meteoroloji uzmanı olan Grisham, daha sonra 'Deep Freeze Operasyonu'nun bir parçası olarak Antarktika'ya gitti.

    13 AYLIK GÖREVDE, CÜZDANINI KAYBETTİ

    Uzun bir süre donanmaya hizmet eden Paul, 1968 yılında 13 aylık bir görev için meteoroloji uzmanı olarak donmuş kıta Antarktika'ya gönderildi.

    YIKIM SIRASINDA CÜZDANI BULUNDU

    Görevi sırasında Grisham'ın kaybolan cüzdanı, 2014’te Antarktika’nın Ross Adası’ndaki McMurdo İstasyonu’ndaki bir yapının yıkılması sırasında bulundu.

    SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

    Birçok e-posta, sosyal medya mesajı ve mektuptan sonra cüzdan Grisham’a ulaştırıldı.

    Antarktika’da kaybettiği cüzdanına, 53 yıl sonra ABD de kavuştu #1

    Antarktika’da kaybettiği cüzdanına, 53 yıl sonra ABD de kavuştu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir