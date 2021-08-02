Anthony Fauci: Koronavirüs salgınında ABD'de işler kötüye gidiyor

Amerikalı sağlık uzmanı, Delta varyantı nedeniyle aşılanmamış vatandaşların varlığına işaret etti. Fauci, mevcut tablounun daha kötü bir hal alacağı konusunda uyardı.

Delta varyantı nedeniyle vakaların küresel ölçekte yeniden yükselişe geçmesinin ardından ABD'de alarm verildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı Anthony Fauci, ABD'de pandemi durumunun daha da kötü bir hal almak üzere olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜS SALGININDA "DAHA KÖTÜYÜ GÖRECEĞİZ" UYARISI

ABC News yayınına katılan Fauci, yeterli sayıda Amerikalının aşılandığını ve 2020 yılındaki kötü şartlardan kaçınmak için sayının yeterli olduğunu söyledi, diğer yandan çok sayıda Amerikalının da henüz aşılanmadığını belirtti.

Fauci, "Ülkede (aşılanmış) yeterli insan yüzdesine sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi ve ekledi: "Fakat işler daha da kötüye gidecek."





"İŞLER KÖTÜ BİR HAL ALACAK"

ABD, halihazırda Delta varyantı kaynaklı vakaların yayılımını durdurmak için mücadele veriyor. Söz konusu varyant, diğerlerine kıyasla daha bulaşıcı olmasıyla biliniyor.

Amerikalı sağlık uzmanı, mevcut gidişata baktıklarında işlerin kötü bir hal alacağını gördüklerinin altını çizdi.

AŞILANMAYAN YETİŞKİN AMERİKALILARIN ORANI

Salgınla mücadelede aşılar, tek çözüm yolu ve Delta varyantına karşı etkinliklerini kanıtlamış durumda. Bununla birlikte Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık yüzde 30'u henüz ilk dozu yaptırmış değil.