Anthony Fauci: Normale dönmeye başlamanın zamanı geldi

Amerikalı sağlık uzmanı, katı önlemlerin zararlı etkileri olabileceğini söyledi. Fauci, normalleşme adımlarının atılmasının gerekliliğini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

Fauci, ABD'deki eyaletlerin, vatandaşlarını enfeksiyonlardan koruma ihtiyacını ve üçüncü yılına giren pandemideki yoğunluğu dengeleme çabalarında zorlu seçimlerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

NORMALLEŞME ÇAĞRISI YAPTI

"Bunun mükemmel bir çözümü yok." diyen Fauci, ABD'nin risklere rağmen normale dönmeye başlamasının zamanı geldiğini kaydetti.

ABD'li sağlık yetkilileri, vakalardaki Omicron kaynaklı artış azalıken, koronavirüsle mücadelede yeni yol haritası hazırlıyor.

MASKE ZORUNLULUĞUNU KALDIRAN EYALETLER

Bu karar; New Jersey, New York, Kaliforniya, Connecticut, Delaware ve Oregon dahil olmak üzere birçok eyaletin önümüzdeki haftalarda okullar ve diğer kamuya açık alanlar için maske zorunluluğunu kaldırmaya karar verdiklerini açıklamalarının ardından geldi.

Fauci, "Umursamaz olup her şeyi bir kenara atmak istemezsiniz ama buna doğru adım adım ilerlemeye başlamalısınız." ifadesini kullandı.

ABD'DE SALGIN BİLANÇOSU

ABD'de salgının gidişatındaki olumlu tabloya rağmen, koronavirüs verileri yüksek düzeylerde seyretmeye devam ediyor. Çoğu aşısız her gün yaklaşık 2 bin 200 Amerikalı hayatını kaybediyor.

Mevcut yedi günlük ortalama koronavirüs vakası, önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 40 düşüş kaydederek 147 bin civarında bulunuyor.

Pandemiyle mücadelede revize edilen politikaların bazı enfeksiyon artışlarına yol açabileceğini anlatan Fauci, diğer taraftan katı önlemlerin de ruh sağlığı ve çocuk gelişimi üzerinde "zararlı" etkileri olabileceğini dile getirdi.