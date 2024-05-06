Antonio Guterres'ten Gazze'de acil ateşkes çağrısı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de acıyı sonlandırmak için taraflara acilen gerekli adımı atarak anlaşma sağlamaları çağrısı yaptı.

AA

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sürerken, Mısır'ın başkenti Kahire'de süren görüşmelerden bugün 'ateşkes' kararı çıktı..

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Ancak İsrail Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah’a saldırılara devam kararı aldığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

"Derin endişe duyuyoruz"

Refah'a yönelik kapsamlı saldırıya ilişkin belirtilerden derin endişe duyduğunu kaydeden Guterres, daha önce yerinden edilmiş ve çok zor durumda olan insanların tekrar harekete geçtiğine işaret ederek, "Bu insanların güvenlik arayışı çok kez inkar edildi." dedi.

Guterres, uluslararası insancıl hukuk uyarınca tarafların sivilleri korumak zorunda olduğunu vurguladı.

"Acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum"

BM Genel Sekreteri, "İsrail ve Hamas'a, Gazze'de acıyı sonlandırmak için acilen gerekli adımları atma çağrımı yineliyorum." mesajını verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)