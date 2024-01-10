Antony Blinken ile Binyamin Netanyahu'nun görüşmesinin gergin geçtiği iddia edildi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesinin gergin geçtiği ve iki ülkenin savaş konusundaki görüş ayrılığının derinleştiği öne sürüldü.

AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesi, İsrail'de gündeme oturdu.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Başbakanlığı tarafından görüşme sonrası yapılması beklenen yazılı açıklamanın hala yayınlanmadığı ve bu durumun iki taraf arasındaki ihtilaflara işaret ettiği ifade edildi.

"Washington'un sabrı tükeniyor"

ABD ve İsrail arasında savaş konusunda görüş ayrılığının derinleştiği vurgulanan haberde, "Washington'un sabrı tükeniyor." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, Blinken'ın basın toplantısında da yer almadı.

Blinken: Filistinlilere Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı

Batı Kudüs'te bulunan ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Blinken, Netanyahu ile yaptığı görüşmeye değinerek, "Filistinli sivillerin şartlar izin verdiğinde evlerine dönebilmeleri gerektiği konusunda gayet açıktım. Filistinlilere Gazze'den ayrılmaları için baskı yapılmamalı." dedi.

Blinken, İsrail'in Gazze’nin kuzeyinde daha düşük yoğunluklu bir aşamaya doğru gittiğini ve İsrail ordusunun güçlerini azalttığını savunarak Tel Aviv yönetiminin Birleşmiş Milletler'in (BM) bir değerlendirme misyonu yürüteceği bir planı kabul ettiğini bildirdi.

Misyonun yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeydeki evlerine dönmelerine izin verilmesi konusunda ne yapılması gerektiğini belirleyeceğini söyleyen Blinken, "Bu bir gecede olmayacak. Ciddi altyapı ve insani zorluklar var. Ancak misyon, bu engelleri ve bunların nasıl aşılabileceğini değerlendiren bir süreç başlatacak." şeklinde konuştu.

"Bu savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz"

Eşi, oğlu ve kızının yanı sıra kameraman arkadaşı Samir Ebu Dakka'yı ve son olarak kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybeden Al Jazeera muhabiri Vail ed-Dahduh için taziyelerini dile getiren Blinken, "Bu savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Blinken, ABD'nin Filistinlilerin Gazze dışına taşınmasını savunan her türlü öneriyi reddettiğine dikkati çekerek, "Filistinliler için siyasi hakları anlamında bir yol olması da hayati önemde. Biz ve bölge ülkeleri Gazze ve Batı Şeria dahil Filistin yönetimini destekliyoruz. Bölgede konuştuğum herkesle, bu tekrar bariz bir şekilde ortaya çıktı." dedi.