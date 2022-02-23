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    Antony Blinken: Sergey Lavrov ile görüşmem mantıklı değil

    Amerikalı Bakan, Lavrov ile görüşmeye kapıları kapattı. Blinken, "Müttefiklerimizle aynı fikirdeyiz" açıklaması yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 14:37
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    Antony Blinken: Sergey Lavrov ile görüşmem mantıklı değil

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında 24 Şubat'ta Cenevre'de yapılması planlanan görüşme çıkmaza girdi.

    Blinken, Lavrov ile görüşmesinin "mantıklı olmadığına" inandığını kaydetti.

    TOPLANTI AÇIKLAMASI: HEPSİ AYNI FİKİRDE

    Washington'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya gelen Blinken, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Şu anda bu toplantıyla ilerlemek mantıklı değil. Müttefiklerimize ve ortaklarımıza danıştım. Hepsi aynı fikirde." ifadesini kullandı.

    Blinken, Rusya'nın gerilimi azaltmak ve diplomatik bir çözüm bulmak konusunda ciddi olduğuna kanıtlaması halinde, ABD ve kendisinin diplomasiye bağlı kalacağını söyledi.

    "DİPLOMASİ NUMARASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

    Amerikalı Bakan, "Müttefikler ve ortaklarla koordineli olarak, Rusya'nın eylemlerine ve sahadaki gerçeklere dayanarak ilerleyeceğiz. Ancak Rusya'nın çatışma ve savaş yolunda ilerlemesini hızlandırırken, aynı zamanda diplomasi numarasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

    Lavrov ve Blinken arasındaki görüşmeye daha önce Washington önayak olmuştu. Moskova görüşmeye onay verirken, toplantının Cenevre'de düzenlenmesi öngörülüyordu.

    Antony Blinken: Sergey Lavrov ile görüşmem mantıklı değil #1


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