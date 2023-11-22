AP Alman üyesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor Avrupa Parlamentosunun (AP) Alman üyesi Maximilian Krah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'nin menfaatlerini savunduğu için övdü. Krah ayrıca, Alman siyasetçilerden de Erdoğan'ı örnek almalarını istedi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın başkenti Berlin'de, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği basın toplantısında verdiği mesajlar yankısını sürdürüyor.



Avrupa Parlamentosunda Kimlik ve Demokrasi Grubundan Krah, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü bir videoyu paylaştı.

"Erdoğan Türkiye'nin çıkarlarını savunduğu için, Alman siyasetçiler ondan hoşlanmıyor"

Krah paylaşımında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan senin düşmanın değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanıdır. Türkiye halkı onu defalarca cumhurbaşkanı seçmiştir. Türkiye'nin cumhurbaşkanı olarak bilançosu oldukça iyi çünkü Türkiye'nin çıkarlarını savunuyor. İşte tam da bu nedenle Alman siyasetçiler ondan hoşlanmıyor. (Alman siyasetçilerin) Alman çıkarlarını savunmaları gerekirdi, o zaman Erdoğan'la bir sorunları olmazdı."

"Zayıf Alman siyasetçilere ihtiyacımız yok"

Almanya'da, Alman çıkarlarını savunan ve Türkiye'nin çıkarlarını savunan Türk liderlerle diplomasi yürüten siyasetçilere ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Krah, "Alman çıkarlarının ne olduğunu bile bilmeyen zayıf Alman siyasetçilere ihtiyacımız yok." ifadelerine yer verdi.

Almanya'daki Türk siyasetçileri reddeden anlayışı eleştiren Krah, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar işlerini yapıyorlar, yani Türk çıkarlarını savunuyorlar. Almanya ve Türkiye dosttur, ortaktır, birlikte çalışırlar. Bu, her iki ülkeye de her zaman yardımcı olmuştur. Almanya'da Alman çıkarlarını temsil eden siyasetçiler ve Türkiye'de Türk çıkarlarını temsil eden bir Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bunu geliştirmek istiyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)