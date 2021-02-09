AP milletvekilleri, Joseph Borrell'in istifasını istedi

Rusya ziyareti sırasındaki tutumu nedeniyle eleştirilen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell'in istifası talep edildi.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 70'ten fazla milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazdı.



Mektupta, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in, Rusya ziyaretinde AB'nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifası istendi.

Borrell, Rusya'da 3.5 yıl hapse mahkum edilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın cezaevine gönderilmesinden birkaç gün sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u ziyaret ederek, Navalnıy'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

"ZİYARETİ SONLANDIRMALIYDI"

Görüşme sırasında Navalnıy yanlısı mitinglere katıldıkları için Almanya, Polonya ve İsveç’ten üç diplomatı sınır dışı edilmişti.

Borrell, Lavrov ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sınır dışı edilen diplomatlar hakkında tepki göstermemesi nedeniyle eleştirildi.

AP milletvekilleri, diplomatların sınır dışı edildiğini öğrendiği anda Borrell’in ziyareti sonlandırması gerektiğini savunuyor.





"SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Borrell ise sınır dışı edilen diplomatları, Lavrov ile yaptığı toplantıdan sonra öğrendiğini belirterek, "Üç diplomatın sınır dışı edildiğini sosyal medyadan öğrendim." demişti.

AP milletvekili ve Estonya eski Genelkurmay Başkanı Riho Terras, Borrell’in istifa etmesini talep eden bir kampanya başlattı.

MEKTUP YAZDILAR

70'ten fazla AP milletvekili, AB Komisyonu Başkanı Leyen’e mektup yazarak; Borrell'in, Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığı gerekçesiyle istifasını istedi.





"AB'NİN İTİBARINA AĞIR HASAR VERDİ"

Milletvekilleri mektupta, "Sayın Borrell'in, Moskova'yı ziyaret etme kararındaki yanlış hükümleri ve ziyaretinde AB'nin çıkarları ve değerlerini savunmadaki başarısızlığı AB'nin itibarına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'nin onuruna ağır hasar vermiştir. Sayın Borrell, kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanı'nın harekete geçeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



