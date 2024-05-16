Arap liderler toplandı: Gündemde Gazze'ye İsrail saldırıları var Bahreyn'e giden Arap Birliği liderleri, İsrail'in ağır yıkıma uğrattığı Gazze'deki durumu ele aldı. Verilen mesajlarda, "Saldırılar kabul edilemez" denildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Arap Birliği'ni oluşturan ülkelerin liderleri, Bahreyn'in başkenti Manama'da bir araya geldi.

Liderler, 33'üncü kez düzenlenen zirvede İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını ele aldı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, liderler düzeyinde Bahreyn'de ilk kez düzenlenen zirveye Manama'daki Sahir Sarayı ev sahipliği yapıyor.

Dünyaya iki devletli çözüm çağrısı yapıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, zirvede yaptığı konuşmada, uluslararası topluma "iki devletli çözümü uygulamaya derhal başlama" çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik yol haritası ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına ilişkin atılması planlanan adımlar değerlendirilecek.

Manama'ya giden liderler

Toplantıya katılan isimler arasında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da yer aldı.

Zirveye, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakan Muhammed bin Raşid, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah katıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Raşid, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ve Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi de hazır bulundu.

Gözler Bahreyn'e çevrildi

Öte yandan zirveye, başbakan ve yardımcısı düzeyinde ise Kuveyt Başbakanı Ahmed el-Abdullah es-Sabah, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre ile Umman Başbakan Yardımcısı Esad bin Tarık Al Said katılıyor.

Cezayir, Tunus ve Sudan ise zirvede dışişleri bakanları düzeyinde temsil ediliyor.

Konferans düzenlenmesi için çağrı yaptılar

Bahreyn ve Arap Birliği, Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Kral Hamed, Arap Birliği Zirvesi'nin bu yıl, yıkıcı savaşlar, insani trajediler, Arap halklarının barış, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditlerle karmaşık uluslararası ve bölgesel koşulların gölgesinde düzenlendiğini belirtti.

"Ortak Arap tutumuna ihtiyaç var"

Hamed, ulusal güvenliği çevreleyen riskler devam ettikçe Arap ülkelerinin üzerindeki sorumluluğun da arttığını ifade ederek Filistin halkının güvenlik, özgürlük ve kendi kaderini tayin etme konusundaki meşru haklarının inkar edilmesi gölgesinde, savaşların sona ermesi, adil ve kalıcı barışın sağlanması için dayanışma ve diyalog yolunu benimseyen ortak Arap tutumuna ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Arap halkları, İsrail'in saldırılarını unutmayacak"

Bahreyn Kralı, Filistin devletinin kurulmasına destek verilmesi ve Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt da konuşmasında Arap halklarının İsrail'in Gazze'ye "vahşi" saldırılarını unutmayacağını belirtti.

"Batılı ülkeler saldırılara kılıf uyduruyor"

Ebu Gayt, "İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda yanlış algıların hakim olduğunu, Batılı ülkelerin saldırılara kılıf uydurduğunu, yakın dostlarının ise bunun önüne geçemediğini" söyledi.

Sudan'da da derhal silahların susturulmasını isteyen Ebu Gayt da Orta Doğu Uluslararası Barış Konferansı düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Guterres: Felaket dalgasına yol açar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirvede konuşma yapan isimler arasındaydı.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgede yayılma riskine işaret ederek, "Gazze'deki savaş tüm bölgede enfeksiyona sebep olabilecek açık bir yaradır." dedi.

İsrail'in Refah'a 7 Mayıs'ta başlattığı kara saldırılarına ilişkin Guterres, "Refah'a yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez, bölgede yeni bir acı ve felaket dalgasına yol açar." ifadesini kullandı.

"Şahit olduğum en ölümcül çatışma"

Guterres, insani sebeplerden dolayı Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine engelsiz bir şekilde insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, Gazze'deki çatışmanın, siviller, yardım çalışanları, gazeteciler ve BM personeli için göreve geldiğinden bu yana şahit olduğu "en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekti.

"Toplu cezalandırmanın haklı gerekçesi yok"

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının meşrulaştırılamayacağını savunan Guterres, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırmanın da haklı gerekçesi olmadığını vurguladı.

Guterres, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sivil can kayıplarının artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.