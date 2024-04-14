Arap ülkeleri, İran-İsrail gerilimine karşı itidal çağrısında bulundu Çok sayıda Arap ülkesi, Tel Aviv-Tahran hattındaki gerilimin taraflarına sükunet çağrısı yaptı.

AA & Ensonhaber

Arap ülkeleri, İran'ın İsrail'e yönelik askeri misillemesinin ardından itidal ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, Katar, Umman, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak ayrı açıklamalarda bölgede tansiyonun düşürülmesi yönünde çağrıda bulundu.

İran, 1 Nisan'da Şam'da çok sayıda İranlı askerin ölümüyle sonuçlanan saldırıya yanıt olarak cumartesi gecesi İsrail'e insansız hava araçları ve füzeler fırlattı.

'Azami itidal' hatırlatması

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm taraflara savaş riskini azaltmak için azami itidal gösterme çağrısında bulundu.

Katar, taraflara gerilimin tırmanmasını durdurma çağrısında bulunarak, uluslararası toplumdan bölgedeki gerilimi azaltmak için derhal harekete geçmesini istedi.

"Savaş risklerinden kaçının"

Umman ve Kuveyt de bölgesel savaş risklerinden kaçınmak için itidalin önemini vurguladı.

Mısır, bölgenin istikrarsızlığa sürüklenmesini önlemek için taraflarla sürekli iletişimde olmanın önemini hatırlatırken, Ürdün itidal ve sorumlu davranış çağrısında bulundu.

İstikrarsızlık uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da "ciddi yansımaları önlemek ve bölgenin yeni istikrarsızlık seviyelerine kaymasını önlemek için maksimum itidal uygulanmasını" istedi.

Bahreyn, Tunus ve Körfez İşbirliği Konseyi de gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğinin altını çizdi.