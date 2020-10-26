Arap ülkelerinde Fransa’ya karşı öfke büyüyor

Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a birçok Arap ülkesi tepki gösterdi. Bazı ülkeler, Fransız ürünlerini boykot etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlere ilişkin açıklamalarının ardından İslam ülkelerinden Fransa'ya tepki yağdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye'nin ardından Katar, Kuveyt, Fas, Libya ve Ürdün gibi Arap ülkelerinden de tepki geldi.

FRANSIZ MALLARI REYONLARDAN İNDİRİLDİ

Birçok ülkede yüzlerce kişi Macron'u protesto etmek için sokaklara dökülürken, Fransız ürünleri mağazalardaki reyonlardan indirildi.

Yüzlerce kişi, Macron'un portresini ateşe vererek, Fransa'ya tepki gösterdi.

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FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 'DURMA' ÇAĞRISI YAPTI

Öte yandan, boykot ve protestolarla karşı karşıya kalan Fransız Dışişleri Bakanlığı, boykot ve protesto yapılan ülkeleri Fransız mallarını boykot ve gösteri yapma çağrılarını "durdurmaya" çağırdı.