Arayik Harutyunyan: Karabağ Ermeni'dir ve öyle kalacak Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan, "Türkiye-Azerbaycan ikilisinin özlemi bizim için yeni değil" dedi. Harutyunyan, Karabağ'ı sahiplenmeye çalıştı.

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Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarının önüne geçmek için Laçın Koridoru'nda kontrol noktası kurdu.

Bakü yönetimi, Ermeni unsurların koridor üzerinden silah ve mühimmat taşıdığına dikkat çekiyor.

Harutyunyan'ın Karabağ paniği

Daha önceki açıklamasında "Karabağ, Azerbaycan'ın olamaz ve olmamalı" diyen Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, yine panik dolu ifadelere imza attı.

Ermenistan basınına göre, Harutyunyan, "Karabağ, bugün yeniden varoluş mücadelesinin odağında." iddiasında bulundu.

"Karabağ Ermeni'dir"

Azerbaycan'ın bölgeyi "ablukaya" aldığıyla ilgili tezler öne süren Harutyunyan, Karabağ'dan vazgeçmeyeceklerini söyledi:

Tek yol var: Karabağ, kendi halkının hakkı ve kararlılığıyla ve kendi kaderini kendi tayin etmesiyle Ermeni olmuştur, öyledir ve öyle de kalacaktır.

"Türkiye-Azerbaycan ikilisinin özlemi bizim için yeni değil"

Arayik Harutyunyan, açıklamasında Türkiye'yi de hedef aldı, üstü kapalı tehditlerde bulunma çabasına girişti: