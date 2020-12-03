Arecibo teleskobu çöktü

Porto Riko’da 1963 yılında inşa edilen Arecibo teleskobu, yapısal bütünlüğünün bozulmasının ardından çöktü. Çökmenin Kule 4’teki kopma nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Porto Riko’nun Arecibo kentinde bulunan ve yakın zamana kadar dünyanın en büyük radyo teleskobu olarak bilinen Arecibo çöktü.

Daha önce hasar nedeniyle hizmet dışı bırakılan 305 metrelik teleskop, James Bond’un ‘Goldeneye’ adlı filminde yer almıştı.

“GÜMBÜRTÜYE BENZER BİR SES GELDİ”

Gözlemevinde 26 yıldır görev yapan Jonathan Friedman, “Gümbürtüye benzer bir ses geldi. Ne olduğunu tam olarak biliyordum." dedi.

Sesin ardından yüksek bir yere çıktığını ifade eden Friedman, çanağın bulunduğu yerde bir toz bulutunun oluştuğunu ifade etti.

Çökmenin, platformu askıda tutan gergin halatlardan ikisini kaybetmiş olan Kule 4’teki kopma nedeniyle meydana geldiği bildirdi.

ÇİN’DEKİ AÇILANA KADAR EN BÜYÜĞÜ OLARAK BİLİNİYORDU

Arecibo, 500 metre çapa sahip Çin'deki FAST teleskobu 2016’da açılıncaya kadar dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyordu.

57 yıldır faaliyette olan ve birçok önemli Nobel Ödülü'ne etkisi olan gözlemevi, 1964’te Merkür gün döngüsünü kesin olarak belirlemeye yardım etmiş, 88’den 59 güne değiştirilmesini sağlamıştı.

Arecibo, görev süresince nötron yıldızlarının varlığına dair ilk kanıtları vermiş, ilk ikili pulsarın ve en hızlı dönen pulsarın keşfini mümkün kılmıştı.

DÜNYA'YA YAKLAŞAN ASTEROİTLERİ TESPİT EDİYORDU

Arecibo, 1989’da bir asteroidin ilk doğrudan görüntüsünün elde edilmesine yardım etmişti.

Ayrıca gezegensel savunmadaki rolü nedeniyle de çok önemli bir konumda bulunan Arecibo, Dünya'ya yaklaşan asteroitleri tespit etme ve izleme görevini yerine getiriyordu.

Gözlemevindeki gezegen radar ekibini yöneten Anne Virkki yaptığı açıklamada, “Diğer mevcut tesisler ve araçlarla kolayca değiştirilemez.” demişti.