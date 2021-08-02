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- Arizona'da sel, enkazla birlikte yolu kapladı
Arizona'da sel, enkazla birlikte yolu kapladı
Sel sularının hızla gelerek beraberinde enkaz da getirdiği anlar, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 11:22
- Güncelleme : 02.08.2021 - 11:27
Arizona'da görülen şiddetli yağışlarla birlikte sel meydana geldi.
Selin yayılma anları, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kameraya yansıyan görüntülerde, selle birlikte enkazın da sürüklendiği görüldü.
SEL SULARI, ENKAZLA BİRLİKTE GELDİ
Çamura ve enkaza bulanan sel sularının saniyeler içinde boş yolu kapladığı ve beraberindekileri götürdüğü anlar, izleyenleri endişelendirdi.
Arizona'da sel, enkazla birlikte yolu kapladı VİDEO