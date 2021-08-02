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    Arizona'da sel, enkazla birlikte yolu kapladı

    Sel sularının hızla gelerek beraberinde enkaz da getirdiği anlar, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 11:27
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    Arizona'da sel, enkazla birlikte yolu kapladı

    Arizona'da görülen şiddetli yağışlarla birlikte sel meydana geldi.

    Selin yayılma anları, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kameraya yansıyan görüntülerde, selle birlikte enkazın da sürüklendiği görüldü.

    SEL SULARI, ENKAZLA BİRLİKTE GELDİ

    Çamura ve enkaza bulanan sel sularının saniyeler içinde boş yolu kapladığı ve beraberindekileri götürdüğü anlar, izleyenleri endişelendirdi.

    Arizona'da sel, enkazla birlikte yolu kapladı VİDEO

    Arizona da sel, enkazla birlikte yolu kapladı #1

    Arizona da sel, enkazla birlikte yolu kapladı #2

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