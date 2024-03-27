Arjantin Devlet Başkanı Milei: 70 bin memuru kovuyorum Javier Milei, mali dengeye ulaşma hedefi doğrultusunda tartışmalı kararlarına bir yenisini daha ekledi. Arjantinli lider, 70 bin kamu çalışanının işine son vereceğini söyledi.

ensonhaber.com

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkesinde radikal değişimlere imza atmayı sürdürüyor.

Milei, başkent Buenos Aires'teki bir iş etkinliğinde konuşma yaptı.

Önümüzdeki aylara işaret eden Milei, on binlerce kamu çalışanının görevine son vermeyi planladığını söyledi.

Bu kapsamda Milei, 70 bin memuru işten çıkarmak için kolları sıvadı.

70 bin memuru daha kovacak

Arjantin lideri, 50 bin memuru işten çıkardıklarını ve sözleşmeleri iptal ettiklerini söylerken şöyle devam etti:

Lütfen sözleşme sayısının azaltıldığını ve 70 bin sözleşmenin daha iptal edileceğini unutmayın.

Arjantinli liderin imza attığı çarpıcı değişiklikler

Milei, işten çıkarmaların ötesinde, bayındırlık işlerini dondurduğunu, eyalet hükümetlerine sağlanan fonların bir kısmını kestiğini ve yolsuzluk olarak nitelendirdiği 200 binden fazla sosyal yardım planını sonlandırdığını söyledi.

Arjantin hükümeti, "ne pahasına olursa olsun" mali dengeye ulaşmayı hedefliyor.